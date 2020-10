AGI Arrivano i primi indagati per epidemia colposa nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell’emergenza nel territorio più flagellato dal coronavirus. Non sono politici ma funzionari di alto livello, a cominciare dall’ex direttore generale della sanità lombarda, Luigi Cajazzo, attuale vice segretario generale definito dal suo legale, Fabrizio Ventimiglia, “totalmente estraneo” alle accuse.

Copiate le chat di Gallera tra febbraio e giugno

Ma nel blitz di oggi della Guardia di Finanza in Regione sono coinvolti anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera, del quale sono state ‘copiate’ le chat integrali (non per ricerca del nome) da febbraio a giugno,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I pm di Bergamo indagano l’ex dg della sanità lombarda sull’ospedale di Alzano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento