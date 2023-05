I Polyphia arrivano all’Alcatraz di Milano per live il 23 maggio

La band statunitense fonde rock, metal, e influenze progressive

Milano, 16 mag. (askanews) – I Polyphia, la band statunitense conosciuta per la loro straordinaria abilità strumentale e il loro stile unico che fonde rock, metal, e influenze progressive, si apprestano ad esibirsi all’Alcatraz di Milano il prossimo 23 maggio. I Polyphia hanno conquistato un vasto seguito di fan in tutto il mondo grazie alla loro musica innovativa e alle performance incredibilmente tecniche, conquistando anche il pubblico Italiano. La formazione dei Polyphia è composta da Tim Henson e Scott LePage alle chitarre, Clay Gober al basso e Clay Aeschliman alla batteria. Il loro suono distintivo è caratterizzato da intricate melodie di chitarra, ritmi complessi e l’uso di effetti elettronici, creando un mix unico di virtuosismo strumentale e melodie orecchiabili. Il concerto all’Alcatraz di Milano promette di essere un’esperienza unica per i fan italiani dei Polyphia. La band presenterà un repertorio che spazia dai brani dei loro primi album, fino al loro ultimo lavoro Remeber that you will die, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico e vede importanti featuring come il la leggenda della chitarra elettrica, Steve Vai.

