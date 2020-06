I racconti fantasy degli studenti per i piccoli pazienti oncologici

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo farvi sorridere e passare qualche momento spensierato”. Con questa dedica, le alunne e gli alunni della classe 2B dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Taranto hanno ideato, scritto e raccolto in un libro nove favole fantasy per le bambine e i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

L’idea nasce da un compito assegnato dalla professoressa Stefania Albertucci. “Il progetto – ha detto la docente – ha coinvolto fortemente i ragazzi, sia in gruppo che individualmente, che hanno elaborato racconti fantasy originali e avvincenti, motivati ancor di più dalla volontà di portare un pò di sereno,

