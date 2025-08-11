lunedì, 11 Agosto , 25

Parietti-Cuccarini, tregua social dopo il botta e risposta: "Buon compleanno"

Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all'aeroporto di Catania

West Nile, altre due vittime: nel Lazio e in provincia di Caserta

Martina Colombari nel cast di 'Ballando con le stelle', l'annuncio con le…capre

I raid dell'Ice a Los Angeles, le ronde dell'Fbi a Washington: la stretta di Trump sulle città

ROMA – L’amministrazione Trump prepara un’operazione senza precedenti: 120 agenti dell’FBI verranno temporaneamente sottratti alle indagini per pattugliare le strade di Washington di notte. Un’iniziativa che, secondo fonti interne, rientra nella campagna del presidente contro quella che definisce “l’ondata incontrollabile” di criminalità nella capitale.

La mossa, anticipata dal Washington Post, prevede che la maggior parte degli agenti arrivi dall’ufficio locale dell’FBI. Resta incerto se si attingerà anche da altre città vicine. L’agenzia federale conferma solo una “maggiore presenza delle forze dell’ordine federali a Washington”, rimandando ogni domanda alla Casa Bianca.Peccato che i dati raccontino un’altra storia: la criminalità violenta a Washington ha toccato lo scorso anno il minimo degli ultimi trent’anni e, nel 2025, è già scesa di un ulteriore 26%. L’unica nota stonata resta la criminalità giovanile, tema su cui i funzionari locali cercano da tempo soluzioni strutturali.Trump, però, ha alzato il tono dopo l’aggressione a un funzionario federale durante un tentato furto d’auto. Ha minacciato di mettere la città sotto controllo diretto del governo federale e oggi promette di svelare un piano “muscolare” per la sicurezza.Non è la prima volta che l’FBI viene dirottato su incarichi voluti dalla Casa Bianca: negli ultimi mesi, circa 900 agenti sono stati spediti a occuparsi di controllo dell’immigrazione. Con un dettaglio non irrilevante: la maggior parte di loro non è addestrata per pattugliare le strade o gestire casi di immigrazione.
