mercoledì, 27 Agosto , 25

Papera di Onana e 26 rigori: squadra di quarta serie elimina il Manchester United

(Adnkronos) - Choc Manchester United. La squadra inglese...

Foto ‘rubate’ su forum sessista, da Meloni a Schlein nessuna donna politica risparmiata

(Adnkronos) - Non ci sono soltanto Valeria Campagna,...

Da Gaza al piano casa, Meloni conquista il Meeting: “Avanti su premierato e giustizia”

(Adnkronos) - L'Europa, Gaza, l'Ucraina, il sostegno alla...

Us Open, cadono i primi giganti: Draper costretto al ritiro, Ruud eliminato

(Adnkronos) - Prime sorprese agli Us Open 2025,...
i-reali-di-spagna-visitano-le-zone-devastate-dagli-incendi-nel-nord-ovest
I reali di Spagna visitano le zone devastate dagli incendi nel nord-ovest

I reali di Spagna visitano le zone devastate dagli incendi nel nord-ovest

Video NewsI reali di Spagna visitano le zone devastate dagli incendi nel nord-ovest
Redazione-web
Di Redazione-web

Incontrano popolazione e autorità dopo i roghi

Galende (Castiglia e Leòn), 27 ago. (askanews) -Re Filippo VI e la regina Letizia hanno visitato la Spagna nord-occidentale, che è stata duramente colpita dagli incendi che hanno devastato il paese quest’estate. “I resoconti stanno iniziando a farsi sentire”, afferma Filippo VI dopo aver incontrato i soccorritori e i residenti della provincia di Zamora. La provincia fa parte di Castiglia e Leòn, tra le aree più colpite dai roghi. Il governo ha definito gli incendi di questa estate uno dei peggiori disastri ambientali del paese da anni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.