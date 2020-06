I repubblicani illustri che voltano le spalle a Trump

George W .Bush, Mitt Romney e altri esponenti del partito repubblicano non sosterranno Donald Trump alle presidenziali 2020. Repubblicani di lunga data che hanno ricoperto alte cariche politiche e militari, dal segretario di Stato fino alla presidenza, non voteranno per il presidente repubblicano a caccia del secondo mandato, criticato per la gestione delle proteste contro la brutalità della polizia, dopo la morte di George Floyd e di altri afroamericani.

L’ex presidente George W. Bush non voterà per Trump, ha riferito il New York Times, aggiungendo che suo fratello Jeb, ex governatore della Florida e candidato alla presidenza del Gop nel 2016,

