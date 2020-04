I ricavi delle compagnie aeree sono crollati: già persi 314 miliardi di dollari

La crisi Covid-19 comporterà un crollo dei ricavi da passeggeri delle compagnie aeree di 314 miliardi di dollari nel 2020, con un calo del 55% rispetto al 2019.

Lo stima l’International Air Transport Association (Iata) che ha pubblicato un’analisi aggiornata rispetto al 24 marzo, quando stimava una perdita di 252 miliardi (-44% rispetto al 2019), in uno scenario con severe restrizioni di viaggio per la durata di tre mesi. Secondo la Iata, la domanda passeggeri per l’intero anno dovrebbe scendere del 48% rispetto al 2019.

“Le prospettive del settore – ha dichiarato Alexandre de Juniac, direttore generale e Ceo della IATA –

