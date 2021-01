I ristoratori di Milano sono pronti a bloccare la città per protesta

AGI – “Come loro ci stanno uccidendo, noi bloccheremo Milano”. Le parole più dure arrivano da Floriana Tremiterra, titolare di tre locali, due ristoranti e un bar con musica, tra i circa 200 imprenditori che hanno partecipato a un presidio di protesta davanti alla sede della Regione.

“Chiediamo o le riaperture a norma oppure ristori adeguati alle nostre esigenze” spiega all’AGI Paolo Polli, uno dei promotori che fornisce numeri da brivido: “Stiamo fallendo tutti, già il 20% per cento ha chiuso, entro un mese arriveremo al 50% delle chiusure delle partita Iva in città. E’ una situazione inconcepibile e se le cose non cambiano penseremo a forme di protesta ancora più decise”.

