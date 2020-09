I risultati di uno studio sull’immunità di gregge in Francia

AGI – Il rimbalzo di casi di Covid-19 fa sempre più temere una seconda ondata, ma in Francia l’immunità collettiva è un traguardo lontano in quanto al momento non supera il 10% della popolazione. Lo rileva uno studio sierologico realizzato da un laboratorio dell’Istituto nazionale di sanità e ricerca medica (Inserm) che ha coinvolto 15 mila volontari testati all’inizio del deconfinamento, dopo la prima ondata epidemica della scorsa primavera.

Secondo la ricerca Inserm, a fine lockdow circa il 10% della popolazione adulta era contagiata dal virus Sars-Cov-2 nella regione Ile-de-France, e il 9% nel Grande Est, le due regioni più colpite in termini di contagi e decessi da nuovo coronavirus.

