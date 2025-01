I robot “da favola” che aiutano i bambini in radioterapia

Creati dalla startup francese “Enchanted Tools”

Milano, 21 gen. (askanews) – Combinare utile e meraviglia. È l’obiettivo di “Enchanted Tools”, startup di robotica francese (presente al Ces di Las Vegas 2025, organizzato da Cta) che ha creato Mirokai, robot con AI e fattezze da mondo delle favole, che interagiscono con gli utenti, si orientano in autonomia, possono svolgere compiti grazie a mani e braccia robotiche.”Lavoriamo con gli ospedali francesi, anche con uno pediatrico-oncologico, e i robot lì accompagnano i bambini durante i trattamenti – spiegano – i robot sorridono, raccontano storie, cantano, li vedete i sorrisi sulle facce della gente che vedono questi robot”. In particolare vengono usati nelle stanze della radioterapia, dove i genitori dei bambini non possono entrare, per aiutarli a ridurre l’ansia, passare il tempo e rendere un po’ più confortevole e giocoso un momento così difficile.