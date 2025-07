i-robot-umanoidi-al-centro-della-conferenza-di-shanghai-sull’ia

La Cina apre la via alla produzione su larga scala

Shanghai, 28 lug. (askanews) – Sempre più simili all’originale, alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale di Shanghai, i robot umanoidi sono al centro dell’attenzione. La Cina punta sempre di più su questo tipo di automazione e mette in vetrina oltre 60 robot umanoidi aprendo la strada alla produzione su larga scala. I modelli presentati non sono più prototipi futuristici senza reali utilità, ma sempre di più sono strumenti fatti per entrare nei processi produttivi e nei servizi. Per questo è fondamentale anche il ruolo dell’intelligenza artificiale: il premier cinese Li Qiang ha messo in guardia contro nazioni o aziende che potrebbero limitarne l’accesso.”Se ci impegniamo in monopoli, controlli e blocchi tecnologici, l’intelligenza artificiale diventerà appannaggio di pochi paesi e poche aziende”, afferma Li.Pechino conferma la volontà di trasformare la robotica umanoide e l’IA in asset strategici dell’economia nazionale.