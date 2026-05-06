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I Rolling Stones a New York annunciano il nuovo album “Foreign Tongues”
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I Rolling Stones a New York annunciano il nuovo album “Foreign Tongues”

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Per la leggendaria band si tratta del 25esimo album in studio

New York, 6 mag. (askanews) – Un ritorno attesissimo, i Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album il 10 luglio, intitolato “Foreign Tongues”. Per la leggendaria band britannica si tratta del 25esimo album in studio del gruppo e arriverà a meno di tre anni dall’ultimo, “Hackney Diamonds”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in oltre una dozzina di paesi e ha ricevuto il plauso della critica.”Hackney Diamonds” era stato il primo album della band dopo 18 anni.Il cantante Mick Jagger e il suo compagno fondatore Keith Richards, entrambi 82enni, insieme al bassista Ronnie Wood, 78 anni, sono dunque tornati in studio di registrazione e l’album conterrà collaborazioni con l’ex bassista dei Beatles Paul McCartney e il frontman dei The Cure Robert Smith.Jagger, Richards e Wood hanno partecipato a un evento di lancio dell’album martedì con il conduttore televisivo Conan O’Brien presso la location per eventi Weylin a Brooklyn, New York, ma le voci su un loro imminente debutto discografico si erano intensificate dopo la misteriosa pubblicazione, il mese scorso, di un singolo in edizione limitata su vinile, con il nome di The Cockroaches. Il nome è uno pseudonimo che hanno usato in passato per esibirsi in concerti segreti.Il nuovo disco contiene 14 brani incredibilmente vividi e sarà anticipato dal primo singolo “In the Stars”, un brano allegro e coinvolgente, da ora disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura dell’album “Rough and Twisted”.Riflettendo sul processo di registrazione, Mick Jagger ha affermato: “Adoro fare queste sessioni di registrazione a Londra, al Metropolis. Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di “Foreign Tongues”. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Mi piace quella sala perché non è troppo grande, così si percepisce la passione di tutti i presenti”.Keith Richards ha aggiunto: “L’album “Foreign Tongues” è in continuità con “Hackney Diamonds” ed è stato fantastico lavorare di nuovo a Londra e avere quell’atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo”.Ronnie Wood ha commentato: “L’atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l’intero processo. Molto spesso abbiamo centrato l’obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti”.La suggestiva copertina dell’album è un dipinto realizzato dal celebre artista americano Nathaniel Mary Quinn, che ha commentato: “Creare la copertina dell’album per i Rolling Stones è un onore artistico: un dialogo con una delle forze più durature della storia culturale”.

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