AGI – Tra proteste accennate, contagi poco inferiori alla soglia dei 7 mila casi al giorno e la preoccupazione per le condizioni economiche del Paese quando si faranno sentire i contraccolpi della crisi causata dal Covid-19, i russi hanno votato per la riforma della Costituzione con cui si consolida il putinismo, il sistema di potere fortemente centralizzato nelle mani del presidente e con alla base un’ideologia ispirata al patriottismo e ai valori conservatori.

I risultati preliminari della sette giorni di votazioni – tenutesi online, a casa, all’aperto e in seggi tradizionali e mobili per evitare assembramenti ma anche per incoraggiare l’affluenza –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I russi approvano la nuova Costituzione, per Putin il traguardo è il 2036 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento