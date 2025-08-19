martedì, 19 Agosto , 25

Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso

(Adnkronos) - Dalle ore 18.40 squadre dei vigili...

Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out

(Adnkronos) - Jannik Sinner si ritira dal torneo...

Serie tv ‘Harry Potter’, svelati i nuovi volti della famiglia Weasley

(Adnkronos) - L'attesa per la nuova serie TV...

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

(Adnkronos) - Un tragico incidente si è verificato...
i-russi-sull’ipotesi-incontro-fra-leader:-“putin-buon-negoziatore”
I russi sull’ipotesi incontro fra leader: “Putin buon negoziatore”

I russi sull’ipotesi incontro fra leader: “Putin buon negoziatore”

Video NewsI russi sull'ipotesi incontro fra leader: "Putin buon negoziatore"
Redazione-web
Di Redazione-web

Voci da Mosca dopo il vertice a Washington

Mosca, 19 ago. (askanews) – I russi sono favorevoli all’incontro faccia a faccia fra Putin e Zelensky, fra qualche scetticismo sui risultati pratici del vertice.”Penso che il contatto sia comunque un buon segno. E dato che Putin è un buon negoziatore, penso che ci sia qualcosa da aspettarsi. Il risultato potrebbe essere molto buono, dato che noi siamo in una posizione molto favorevole”, dice Svetlana Shvedova, agente immobiliare.”Penso che sia un’ottima idea, dato che arriveranno a un risultato finale: un cessate il fuoco. È fondamentale affinché l’operazione militare speciale abbia finalmente fine”, dice Tatiana, manager.Invece per Kseniya, manager, Zelensky “è rimasto illegalmente al potere politico. Quindi non credo che dovrebbe incontrarlo. Che prima gli ucraini eleggano un altro presidente legittimo, e poi i presidenti potranno incontrarsi””Non credo che ci riusciranno a causa della loro intolleranza reciproca. Non porterà a nulla” è convinto Ilya Denisov, studente.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.