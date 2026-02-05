i-savoia-hanno-violato-l’esilio-un-sacco-di-volte

ROMA – “Dopo il Gigante di Sankt Moritz del 1974 venne a trovarmi il Principe”, ha buttato lì Gustav Thöni in un’intervista e nel libro appena uscito “Una scia nel bianco”. Vittorio Emanuele di Savoia. Con Marina Doria. In Italia. A Trafoi. Come è possibile? Negli anni Settanta, ai discendenti maschi di Casa Savoia l’ingresso nel Paese era vietato per Costituzione. XIII disposizione transitoria e finale: divieto secco, senza scorciatoie, in vigore fino al 2002. L’esilio come pilastro simbolico della Repubblica nata dal referendum del ’46. Eppure il Principe c’era. In albergo. Con lo staff. E pure un regalo: un orologio da tavolo.

La domanda allora è inevitabile: davvero i Savoia passavano e ripassavano sotto il naso dello Stato? Per anni si era parlato di “sconfinamenti”, raccontati come episodi marginali, mezze leggende: il saluto dalla barca nelle Bocche di Bonifacio, un atterraggio sospetto, una presenza mai del tutto confermata. Ora, però, arriva la conferma più diretta possibile. Emanuele Filiberto di Savoia, al Corriere della Sera, conferma eccome: “Se Gustav lo racconta, è vero. Mio padre amava lo sport. E proprio perché non poteva entrare in Italia, il desiderio di incontrare un campione era ancora più forte. Altro che uno strappo. Lo abbiamo fatto tutti. Tante volte”. Valle d’Aosta, Torino, Sardegna. Pranzi, ristoranti, gite. “I carabinieri salutavano. Ci facevano proprio il saluto”.

“Mio padre pilotava. Un giorno portò Umberto II a sorvolare Torino e Racconigi. Non potevano atterrare, ma volarono bassi. Mio nonno era commosso”. In Sardegna, invece, si arrivava via mare. “Quando si poteva respirare un po’ d’Italia, lo si faceva”.

“Prima che infrangessimo la legge, erano stati violati i nostri diritti”, rivendica oggi Emanuele Filiberto.

La legge cambiò solo nel 2002. Il rientro ufficiale arrivò nel marzo 2003, con l’atterraggio a Napoli.

