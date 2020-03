I senza tetto ‘in giro’ per le città e denunciati

Senza tetto ‘costretti’ a vagare per le città, denunciati per violazione dell’articolo 650 del codice penale per non aver rispettato le norme legate all’emergenza coronavirus. “Una situazione paradossale” lamenta l’Associazione Avvocato di strada presente in 55 città italiane a tutela delle persone senza fissa dimora.

“Bisogna fare in modo che il presidente del Consiglio insieme al ministro dell’Interno emani una circolare a tutti i Prefetti e Questori – ha detto all’AGI il presidente dell’Associazione, Antonio Mumolo che è anche consigliere regionale Pd in Emilia Romagna – specificando che non può essere denunciata una persona se una casa non ce l’ha,

