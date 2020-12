ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – TIM, prima telco in Europa ad aver integrato il servizio voce mobile in uscita con l’intelligenza dei dispositivi Google Nest, estende il servizio TIM Voce Smart con Google con la nuova funzionalità. Che permette di ricevere e effettuare chiamate anche dalla linea fissa di casa. A questo si aggiunge l’arrivo su dispositivi smart di Google di TIMMUSIC, la piattaforma dedicata alla musica in streaming.

Queste soluzioni, in particolare, si inseriscono nella più ampia collaborazione avviata con Google, allargando così il portafoglio con prodotti e servizi innovativi, soprattutto per la casa intelligente. Il servizio gratuito “TIM Voce Smart con Google”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I servizi di Tim sui dispositivi smart di Google proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento