I settori più colpiti dalla paura del coronavirus

Ancora troppo presto per misurare l’impatto che l’epidemia di coronavirus cinese avrà sull’economia globale. Ma sta già avendo un impatto negativo su molte aziende internazionali a causa dell’importanza della Cina sia come mercato che come paese produttore. Questi i settori più colpiti.

VIAGGI. Principale settore interessato al momento dall’epidemia sono i trasporti. La Cina ha chiuso diverse delle sue città e ha vietato ai suoi cittadini di organizzare viaggi all’interno del paese e all’estero nel tentativo di contenere il contagio. Diverse compagnie aeree, tra cui Air France, British Airways, Air Canada, Lufthansa, American, United e Delta, hanno sospeso o sospenderanno presto i loro voli verso la Cina continentale.

