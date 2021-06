I sindacati scendono in piazza, Landini: “Stop ai licenziamenti, no a ulteriori fratture sociali”

ROMA – “Oggi chiediamo la proroga del blocco” dei licenziamenti “e chiediamo che il governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. E’ il momento di unire, non di dividere e non è il momento di ulteriori fratture sociali”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini a margine della mobilitazione promossa dai sindacati confederali che oggi scendono in piazza in tre piazze d’Italia, Torino, Bari e Firenze.

