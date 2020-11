I temi forti della Casa del Grande Fratello Vip 2020 nella puntata di venerdì 6 novembre | Video Mediaset

Alfonso Signorini apre la puntata annunciando i temi forti della puntata di venerdì 6 novembre, che si concentrano intanto in un provvedimento disciplinare per un concorrente, tanto che si è reso necessario annullare il televoto. E poi ancora, sorprese, scontri, nuovi legami e alleanze. Siamo al giro di boa, stasera i nuovi ingressi per cui molti equilibri salteranno. Le vecchie alleanze si potrebbero sciogliere o rinsaldare ancora di più. E poi ancora, il confronto tra Stefania e la Contessa, il rapporto tra Tommaso e Francesco. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento