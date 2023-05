Al Carroponte arrivano Jack Black e Kyle Gass

Milano, 19 mag. (askanews) – Un evento rock di dimensioni epiche sta per approdare al Carroponte di Milano il prossimo 10 giugno: i Tenacious D, la celebre band statunitense conosciuta per la loro miscela unica di musica rock e umorismo, si esibiranno in un concerto adrenalinico che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

I due attori e musicisti Jack Black e Kyle Gass, le due forze motrici dietro il successo dei Tenacious D, saliranno sul palco del Carroponte per offrire uno spettacolo strabiliante che unisce talento musicale e comicità travolgente. Il duo, famoso per le sue performance scatenate e i brani rock senza compromessi, ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo.

Durante la performance, i Tenacious D delizieranno il pubblico con i loro successi più amati, sia dai loro album in studio che dal loro film Tenacious D e il destino del rock. L’incredibile chimica tra Jack Black e Kyle Gass darà vita a un’esperienza unica, dove il talento musicale e l’umorismo brillante si fonderanno in un unico grande show.

L’articolo I Tenacious D infiammeranno Milano col loro rock il 10 giugno proviene da Notiziedi.it.

