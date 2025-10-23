i-tesori-dei-faraoni:-la-mostra-vista-con-gli-occhi-di-christian-greco

L’egittologo direttore del Museo Egizio di Torino all’inaugurazione a Roma

Roma, 23 ott. (askanews) – La mostra “I tesori dei Faraoni” nelle parole del direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, presente all’inaugurazione alle Scuderie del Quirinale:”Ci sono dei pezzi magnifici ma cerco di riassumere: innanzitutto il pezzo iniziale, il magnifico sarcofago dorato della regina Ahhotep II che accoglie tutti i visitatori. Poi il corredo di Yuya e Tuya a me molto caro perché sono i genitori della regina Tiye e hanno dei sarcofagi dorati meravigliosi, c’è la sedia donata dalla nipote Sitamon, per me è importante perché è molto simile a quello di Kha e Merit che abbiamo al Museo Egizio a Torino” ci ha detto Greco. “Ci sono dei sarcofagi e un papiro che provengono da Bab el-Gasus, forse la scoperta più sensazionale mai fatta dal 1881 dove 660 parti di sarcofagi gialli furono ritrovati. Ma non dimentichiamoci Psusennes e Amenemope, cioé i tesori che provengono da Tanis, altra scoperta sensazionale fatta fra il 1930 e il 1940 da Pierre Montet sei mesi prima dell’occupazione nazista della Francia e che non ebbe la capacità comunicativa che questa necropoli reale merita. Ci sono pezzi che arrivano dalle scoperte recenti, dalla cosiddetta città dell’oro scavata da Zahi Hawass a partire dal 2021. E ricordo anche che il museo Egizio ha prestato la Mensa Isiaca a che è l’inizio di quel rapporto strettissimo fra l’Egitto e Torino nato 400 anni fa, quando la Mensa Isiaca, trovata a Roma e salvata dal sacco dei Lanzichenecchi nel 1527, passata nella collezione Gonzaga, arriverà poi a Torino nel 1926.