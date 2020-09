AGI – Giornata ‘nera’ per Wall Street che archivia un’altra sessione – la terza consecutiva – in profondo rosso, con i titoli tecnologici in forte fibrillazione.

Dopo aver aperto negativa, la Borsa di New York ha proseguito la seduta in profondo rosso ma in finale, il Nasdaq ha sprofondato riportando un calo di oltre il 4%.

Il Dow Jones ha invece lasciato sul terreno il 2,25% mentre lo S&P il 2,78%.

L’andamento di Wall Street ha durante la giornata influenzato anche le piazze europee che, già deluse dal pesante dato sul Pil dell’Eurozona nel II trimestre,

L’articolo I titoli tecnologici affondano Wall Street, bruciati 1.000 miliardi in una settimana proviene da Notiziedi.

