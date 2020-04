I Topi 2 su Rai 3 quando in onda: il ritorno di Antonio Albanese

Antonio Albanese torna su Rai 3 con I Topi 2. Da quando? Da sabato 18 aprile alle ore 22:00 circa, subito dopo il programma di Gramellini. L’attesissima seconda stagione della serie comica scritta, diretta e interpretata dallo stesso Albanese, è stata co-prodotta da Rai Fiction e Wildside in collaborazione con il Centro di Produzione di Torino. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? L’attore continuerà a evidenziare con la comicità la bestialità.

I Topi 2 anticipazioni: come sarà il programma di Rai 3?

Da sabato 18 aprile 2020 su Rai 3 tornerà Antonio Albanese con I Topi 2. I telespettatori della terza Rete Rai potranno vedere sei nuovi episodi con protagonista la famiglia di Sebastiano. Insomma il famoso ed amato latitante continuerà a costringere i suoi cari a vivere nell’isolamento più totale per poter fuggire dalla giustizia.

La trama riprenderà da dove si è interrotta con la fine della prima stagione. Ovvero dalla fuga verso il mare di Sebastiano e Vincenzo, ma anche dalla caccia degli inquirenti che seguiranno i due malviventi cercando di acciuffarli. I protagonisti de I Topi 2, fuggendo dagli sbirri, si ritroveranno a vivere così nuove entusiasmanti avventure e disavventure. Sebastiano e la sua famiglia avranno a che fare con altri latitanti, poco inclini a condividere i loro spazi vitali, ma anche con drag queen e personaggi davvero molto particolari.

Così mentre Sebastiano, Vincenzo ed altri faranno incontri anche a tratti surreali, a casa, Betta e Carmen si ritroveranno a fare i conti con una nuova realtà e con nuovi problemi.

Chi farà parte del cast? Ritroveremo Lorenza Indovina nei panni di Betta, moglie di Sebastiano, ma anche Michela De Rossi in quelli di Carmen. Andrea Colombo invece interpreta il figlio Benni mentre Clelia Piscitello e Tony Sperandeo sono gli zii Vincenza e Vincenzo. Fra le new entry: Cesare De Capitani nei panni di Fransis e Guglielmo Pinelli in quelli di Ludovico Laterza.

I Topi 2 trama: nuovi guai per tutti

Ricapitolando cosa succederà ne I Topi 2? Con Sebastiano e Vincenzo lontano da casa, le donne di famiglia dovranno affrontare nuovi problemi in solitaria. Se, da un lato, la voglie di Sebastiano, però, si vestirà a lutto e tenterà di fare la vita di una vedova, dall’altro zia Vincenza sembrerà reagire in modo diverso così come Carmen.

L’unico uomo di casa, ovvero, Benni, invece, tenterà di alzare la cresta e di prendere il ruolo di capo-famiglia. Ci riuscirà? Lo spettro del padre continuerà ad aleggiare su di lui? Cosa succederà quando Sebastiano tornerà a casa?

Nel frattempo, via insieme a Sebastiano, pronto a fuggire dalla polizia, zio Vincenzo si sentirà sempre più spaesato e desideroso di ristabilire lo status quo. Dopo 19 anni vissuti in casa, infatti, Vincenzo sentirà una grande nostalgia e vivrà male ogni novità in attesa di poter ristabilire, quanto prima, la sua regolare quotidianità.

