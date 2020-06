I Tre di Denari lanciano Reazione a Catena 2020 con un esilarante balletto: “Ci sarà qualcuno più forte di noi?” | Video

Vi ricordate de i Tre di Denari? I campioni di Reazione a Catena che detengono il nuovo record di 28 parole indovinate a L’Intesa Vincente? Sì, sì, proprio loro. Dopo che nel 2017 hanno partecipato a 35 puntate consecutive e hanno vinto in totale 400.000 euro, dopo che nel 2019, superando la squadra de i Tre Forcellini, si sono accaparrati anche il titolo di “campionissimi” del quiz, ancora oggi Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto – questi i nomi e cognomi dei tre ex concorrenti – sembrano parte integrante del fortunato gioco di RaiUno, anche quest’anno presentato dal riconfermato conduttore Marco Liorni e in onda senza pubblico dagli studi tv Rai di Napoli.

I Tre di Denari lanciano Reazione a Catena 2020 con un esilarante balletto: il video di Rai Casting con Francesco, Marco e Michael

Già prima dell’inizio in tv di Reazione a Catena 2020, allora, i Tre di Denari hanno voluto lanciare a modo loro le nuove puntate della popolare trasmissione di Rai 1. Lo hanno fatto grazie ad un simpatico video pubblicato su Facebook da Rai Casting.

Nel filmato, i super campioni del quiz ricordano l’appuntamento con la prima puntata di lunedì 29 giugno 2020 mentre il caposquadra Francesco scalda così i motori per la 14esima edizione del programma: “Ci sarà qualcuno in grado di batterci e più forte di noi?“.

Immagini condivise anche sulla pagina ufficiale dei tre ex concorrenti del gioco – che ad oggi conta circa 30.000 fans – e per cui a rendere il tutto decisamente esilarante sono anche la sigla dal titolo “ciuaciupicciupa” e il relativo balletto dei protagonisti!

L’app dei Tre di Denari per aspiranti concorrenti di Reazione a Catena

Al di là del lancio, però, non tutti sanno che i Tre di Denari, dopo la super vincita da quasi mezzo milione di euro a Reazione a Catena, stanno collaborando ad una nuova applicazione per aspiranti concorrenti del programma.

L’app si chiama “Allenamento vincente” e consente a chi vorrebbe partecipare al quiz di Rai 1 – o più semplicemente vuole tenere allenata la mente – di giocare con le parole della lingua italiana e di affrontare giochi in parte simili a quelli in ballo in tv.

L’app ha debuttato online un annetto fa e ad oggi ha ricevuto recensioni nella maggior parte dei casi positive. “Ottima per prepararsi alla prossima edizione“, si legge infatti tra i vari commenti rilasciati in rete.

