“I tre poteri decisivi dell’Europarlamento”: li spiega l’esperto ai giovani giornalisti

ROMA – Legislativo, di bilancio e di controllo: tre poteri del Parlamento europeo in evidenza nell’intervento di Alberto D’Argenzio, addetto stampa dell’Assemblea Ue in Italia. La cornice è il corso di formazione europeo per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione, al via oggi nella redazione dell’agenzia Dire a Roma.

“Il Parlamento Ue non ha il potere di iniziativa legislativa ma ha quello di definire le leggi, insieme con il Consiglio” ha detto D’Argenzio. “Poi ci sono le competenze in materia di bilancio, fondamentali, che riguardano le risorse economiche”.

Un altro passaggio ha riguardato il rapporto di fiducia con l’esecutivo comunitario. “Il Parlamento ha un potere di controllo, che riguarda l’esame dei commissari, con l’approvazione o meno della Commissione Ue e anche eventuali mozioni di censura”.

