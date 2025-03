I vescovi italiani pregano per Papa Francesco

Card. Zuppi: vogliamo fargli arrivare le preghiere di tutta la Chiesa

Roma, 10 mar. (askanews) – La riunione del Consiglio permanente della Cei a Roma si è aperta con l’Adorazione Eucaristica e un momento di preghiera per la salute di Papa Francesco, per esprimere la vicinanza dell’intera Chiesa italiana al Pontefice ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma.In questa condizione di fragilità” la figura di Papa Francesco “diventa ancor di più motivo di comunione” ha sottolineato il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi nel suo discorso introduttivo. “Vogliamo far arrivare al Papa l’attaccamento e la preghiera dell’intera Chiesa in Italia, perché senta forte la nostra vicinanza filiale insieme con la consolazione del Padre buono, che sempre si prende cura dei suoi figli, soprattutto nei momenti più difficili della vita” ha proseguito.