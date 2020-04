Quanti sono stati i contagiati di coronavirus nella Repubblica Popolare Cinese? Quante le vittime dell’epidemia? Ammontano a poco più di 3.200, come affermano le cifre ufficiali, o a molte di più, come suggeriscono ipotesi che forse non potranno essere asseverate, ma che poggiano su indizi abbastanza pregnanti? Secondo un rapporto dell’intelligence statunitense redatto per la Casa Bianca, e diffuso da Bloomberg, il governo di Pechino “ha celato l’entità” dell’epidemia nel Paese fornendo una “cronaca pubblica incompleta” corroborata da numeri “falsi”.

Il governo cinese ha ripetutamente rivisto i criteri di calcolo dei casi e soltanto questa settimana ha tenuto conto dei contagiati asintomatici.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I video dalla Cina che fanno pensare a un numero di morti molto più alto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento