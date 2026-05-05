ia,-baldelli:-“tecnologie-di-frontiera-e-made-in-italy,-serve-visione-per-governare-il-cambiamento”

ROMA – “L’intelligenza artificiale rappresenta oggi un vantaggio competitivo straordinario per il nostro Paese, ma non può essere subita: deve essere governata con visione, responsabilità e centralità della persona. È questa la sfida che abbiamo voluto affrontare con l’Intergruppo parlamentare AI, Empowerment e Mercati emergenti, mettendo a sistema competenze, istituzioni e imprese”. Lo ha dichiarato l’onorevole Antonio Baldelli, presidente dell’Intergruppo parlamentare, a margine del convegno ‘Tecnologie di frontiera e Made in Italy: costruire il vantaggio competitivo di domani, opportunità e responsabilità’, svoltosi a Roma presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. “Non esiste innovazione senza etica- ha aggiunto- né sviluppo senza fiducia. Per questo il contributo della Fondazione Vaticana sull’Intelligenza Artificiale, qui rappresentata dal segretario don Andrea Ciucci, assume un valore fondamentale nel richiamare la centralità dell’uomo e del bene comune. Allo stesso tempo, dobbiamo investire su competenze e formazione, perché l’empowerment digitale è la chiave per rendere cittadini e imprese protagonisti di questa trasformazione”.

BALDELLI: “SERVE UNA STRATEGIA CHIARA, CHE COLLEGHI RICERCA, IMPRESA E ISTITUZIONI”

“L’Italia ha tutte le carte per giocare un ruolo da protagonista nei mercati emergenti: eccellenza industriale, creatività e capacità di integrare tecnologia e Made in Italy. Ma serve una strategia chiara, che colleghi ricerca, impresa e istituzioni e che sappia coniugare innovazione e responsabilità” ha sottolineato. Baldelli ha quindi ringraziato tutti i partecipanti e relatori intervenuti nel corso della giornata, tra i quali l’onorevole Salvatore Deidda, l’onorevole Stefano Maullu, l’onorevole Giulia Pastorella, don Andrea Ciucci, Francesca Sbianchi, Angelica Bianco, Ubaldo Livolsi, Claudia Trivilino (Meta), Isabella Cafagna, Raimondo Carlo Maria Grassi, Alberto Sevega (EssilorLuxottica), Alessandra Santacroce (Ibm Italia) e Roberto Magnifico (Zest), nonché i moderatori Pietro Tramontano e Carmine Abate. “Il confronto di oggi dimostra che esiste in Italia una filiera dell’innovazione pronta a lavorare insieme. Il compito della politica è accompagnarla, orientarla e metterla nelle condizioni di crescere” ha concluso.

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