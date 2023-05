IA, Bitpanda: investimento di 10 mln Usd per lancio Bitpanda.ai

La nuova divisione legata all’intelligenza artificiale

Roma, 16 mag. (askanews) – La fintech austriaca Bitpanda ha presentato la sua offerta per la leadership globale nell’intelligenza artificiale finanziaria con Bitpanda.ai. La società ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari per istituire una nuova divisione AI dedicata, semplificando ulteriormente gli investimenti con un “wealth manager” personalizzabile basato sull’intelligenza artificiale. Quello di Bitpanda verso l’intelligenza artificiale, spiega una nota, è un naturale passo avanti nella sua strategia di creazione di ricchezza per tutti grazie alla libertà finanziaria.

Eric Demuth, co-CEO and fondatore di Bitpanda dichiara: “Storicamente solo le persone già facoltose potevano permettersi di investire, ma la nascita di fintech come Bitpanda ha reso gli investimenti accessibili a tutti, grazie alla tecnologia blockchain. La tecnologia dell’intelligenza artificiale può rimodellare la finanza per gli utenti. Oggi i wealth manager personali sono solo per i ricchi, ma noi vogliamo renderli accessibili a tutti, con un sistema guidato dall’intelligenza artificiale, completamente personalizzato e accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da cellulare”.

Bitpanda.ai si concentrerà sulla creazione e la fornitura di molteplici prodotti all’avanguardia basati sull’intelligenza artificiale e funzioni di investimento. Secondo le proposte presentate oggi, la nuova gamma di prodotti di Bitpanda include diversi prodotti, tra cui: idee di investimento personalizzate, strategie di portafoglio automatizzate, analisi di mercato in tempo reale e un’esperienza completamente personalizzata. Il “wealth coach” guidato dall’AI sarà un potente strumento dell’ecosistema Bitpanda che utilizza le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale e automazione per rivoluzionare il percorso di investimento per gli utenti.

