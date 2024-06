ia,-con-supporto-seeweb-premiata-start-up-previeni-da-unfold-tomorrow

Sviluppo di un dispositivo per velocizzare le diagnosi

Roma, 28 giu. (askanews) – Seeweb aderisce all’AI Challenge di Unfold Tomorrow – la rete globale che mette in collegamento aziende innovative, incubatori, mondo accademico e investitori – e già quest’anno ha consentito di premiare a Roma, insieme a Frontiere, la start-up Previeni. Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’azienda negli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale in Italia. “Occasioni come queste – commenta Antonio Baldassarra, Ceo di Seeweb – permettono di scoprire cosa stanno facendo i giovani team italiani nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e di conoscere tante diverse, possibili applicazioni di tale tecnologia, su cui in Italia dobbiamo e possiamo investire, favorendo soluzioni in cui ci siano dentro know-how e tecnologie europee”.

All’evento hanno partecipato oltre 200 start-up provenienti da tutto il mondo che hanno presentato i loro progetti altamente innovativi di fronte a più di 300 persone, tra cui fondi di investimento, business angels, professionisti e rappresentanti di enti pubblici e privati. Sia Seeweb che Frontiere hanno deciso di assegnare il grant che avevano messo in palio – ciascuno da 5mila euro – all’italiana Previeni. La start-up sta lavorando allo sviluppo di un dispositivo che mette insieme strumenti hardware, software e Intelligenza Artificiale per ottenere delle diagnosi tempestive, e favorire quindi la prevenzione per un ampio spettro di patologie. Le immagini generate da Previeni, infatti, non mostrano soltanto la struttura anatomica, ma consentono di valutare lo stato degli organi e la presenza di liquidi che indicano un’infiammazione. L’IA interviene consentendo di generare delle immagini in tempo reale, il personale sanitario in questo modo può formulare una diagnosi immediata, confrontarla con una la reportistica di Previeni.

Unfold Tomorrow ha anche selezionato un progetto sulla Sostenibilità. I grant messi in palio da Green Horse e NextStep in questo caso sono andati a Andrual AI, la piattaforma in fase di realizzazione per fare trading nel settore energetico, che è riuscita a dimostrare sia una forte scalabilità sia un significativo risultato sull’impatto ambientale.

“La nostra missione in Unfold Tomorrow – ha detto Luigi Meschini, partner di Unfold Tomorrow, – è creare un ecosistema in cui gli innovation hub, e le loro startup possano crescere attraverso lo scambio delle migliori best practices a livello internazionale. Mettendo in contatto incubatori, acceleratori e parchi dell’innovazione a livello globale, miriamo a migliorare la creazione di idee rivoluzionarie e supportare le startup in fase iniziale come semi di innovazione. Il successo di Andrual AI e Previeni in queste sfide evidenzia l’importanza del networking e della collaborazione nel guidare l’innovazione e il cambiamento positivo”.