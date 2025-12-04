giovedì, 4 Dicembre , 25

Europei nuoto, oro per l’Italia nella 4×50 stile libero mista con record del mondo

(Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'oro nella...

Il ‘falso mito’ dei 10mila passi, ne bastano 7mila per cuore e cervello

(Adnkronos) - Camminare migliora la salute del cuore...

Lazio-Milan, pioggia di fischi per i rossoneri in Coppa Italia. Cos’è successo

(Adnkronos) - Gli ottavi di finale di Coppa...

Infrastrutture, terzo valico dei Giovi: scavati 86,5 km gallerie su 90 totali

(Adnkronos) - Scavati 86,5 chilometri di galleria sugli...

IA, Cristiano Ronaldo investe in Perplexity

AttualitàIA, Cristiano Ronaldo investe in Perplexity
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 4 dic. (askanews) – Cristiano Ronaldo investe in Perplexity, motore di ricerca di intelligenza artificiale rivale di ChatGPT. L’annuncio del calciatore portoghese sui suoi profili social. “La curiosità è un prerequisito per la grandezza. Si vince quando ci si pone ogni giorno nuove domande. Ecco perché sono orgoglioso di annunciare il mio investimento in Perplexity – scrive Ronaldo -. Perplexity alimenta la curiosità del mondo e insieme ispireremo tutti a porre domande più ambiziose”.

“Perplexity ha stretto una partnership globale con Cristiano Ronaldo – sottolinea l’azienda americana -. L’approccio alla vita di Ronaldo rispecchia la filosofia di Perplexity secondo cui ogni risultato, ogni risposta, è un punto di partenza per la domanda successiva. Questa partnership va oltre la semplice sponsorizzazione. Ronaldo si affida a Perplexity nei momenti cruciali, come i discorsi di premiazione e gli annunci importanti. Ora è anche un investitore di Perplexity. La sua decisione dimostra la convinzione che un’intelligenza artificiale affidabile stia diventando parte integrante del modo in cui i migliori pensano, si preparano e vincono, passando dalle risposte all’azione quando è più importante”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.