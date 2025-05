ia-e-cybersicurezza,-angi-presenta-“new-deal-digitale”

di Viviana Astazi

MILANO – Ancora una volta Milano ospita lo Young Innovators Business Forum, la piattaforma di Angi- Associazione Nazionale Giovani Innovatori- arrivata quest’anno alla sua quarta edizione. Nella cornice del Meet, spazio in cui il digitale la fa da padrone, esperti del settore tech e non solo hanno fatto il punto sullo stato attuale dell’innovazione in Italia, soffermandosi sulle sfide che già da adesso ci si trova ad affrontare: l’impatto dell’intelligenza artificiale, i problemi che pone la cybersicurezza, le opportunità che la rivoluzione tecnologica offre a ragazzi e imprese, senza dimenticare il tema sempre più importante della sostenibilità.

“I giovani rappresentano il futuro delle nostre generazioni”, ha detto Gabriele Ferrieri, presidente Angi, commentando la ricca presenza di studenti nella sala che ha ospitato i vari panel della giornata. “Oggetto della manifestazione è stato anche il nostro manifesto per il rilancio dell’Italia, ribattezzato New Deal Digitale, che fungerà da importante contributo per le istituzioni italiane ed europee per vincere la sfida della nostra generazione e rendere il nostro Paese sempre più partecipe di questa importante rivoluzione che è fondamentale vivere da protagonisti. In questo senso, il nostro impegno si rinnova a livello nazionale”.

