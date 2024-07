ia,-enia-nomina-deiana-(confassociazioni)-presidente-osservatorio-oia

“Sono profondamente grato, un onore ma anche una sfida straordinaria per futuro Paese”

Roma, 10 lug. (askanews) – “Sono profondamente grato a Enia, Ente nazionale per l’intelligenza artificiale e alla sua Presidente, Valeria Lazzaroli, per la nomina a Presidente dell’Osservatorio Italiano sull’Intelligenza Artificiale. Un onore ma anche una sfida straordinaria per il futuro del Paese”. È con queste parole che ha manifestato la sua gratitudine e la sua soddisfazione il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, raccogliendo anche il sostegno convinto di tutto l’Ufficio di Presidenza composto da Riccardo Alemanno, Vice Presidente Vicario, Franco Pagani, Vice Presidente Vicario Aggiunto e Federica De Pasquale, Vice Presidente Nazionale.

“L’obiettivo di Enia è ricondurre il “Fenomeno AI” in azioni concrete – ha affermato il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, Valeria Lazzaroli – per poter agire con cognizione conoscendo ambito di svolgimento, risorse umane coinvolte, tecnologie più utilizzate. In tal modo le azioni di ricerca, formazione ed informazione saranno meglio indirizzate, calmierate su presupposti concreti tali da consentire trend e analisi predittive determinanti per il futuro dell’imprenditoria, della scuola e dell’università, e della politica nazionale e internazionale”.

“Per questo abbiamo fortemente voluto – ha continuato la Presidente Lazzaroli – la nascita di OIA«, l’Osservatorio Italiano per l’Intelligenza Artificiale«, creato e promosso da Enia« che ha uno Steering Committee sotto la guida di Angelo Deiana, che sarà il Presidente dell’Osservatorio Italiano sull’Intelligenza Artificiale per il prossimo triennio, insieme con le figure apicali delle Istituzioni appartenenti all’alleanza”.

“La crisi epocale della pandemia ci ha fatto superare l’ultimo miglio dello tsunami digitale perché per la prima volta ci siamo trovati, tra le pareti delle nostre case, a sviluppare solo digitalmente idee, relazioni, affari – ha ricordato il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana -. In sintesi, abbiamo vissuto il più grande esperimento sociale della Storia generando una trasformazione epocale: l’era delle reti e dell’IA è entrata d’impatto nelle nostre vite cambiandole”.

“Con questo spirito, ringrazio ancora una volta – ha concluso Angelo Deiana – Enia Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, per la nomina a Presidente dell’OIA, Osservatorio Italiano per l’Intelligenza Artificiale, che, lo ribadisco, è un onore ma anche una sfida straordinaria per il futuro del Paese. E questo anche perché lanceremo su tutta la nostra grande rete nei prossimi giorni la prima Call for Paper di Enia per analizzare e comprendere come valorizzare gli approcci etici di tutti coloro che programmeranno, utilizzeranno o usufruiranno delle nuove intelligenze artificiali generative”.