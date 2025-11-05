IA, Farinet (Pubblicità Progresso): favorire una “via italiana”

“Per progresso sociale sia inclusiva, al servizio dei territori”

Roma, 5 nov. (askanews) – “L’intelligenza artificiale può favorire il progresso sociale nel momento in cui è inclusiva, quando è al servizio dei territori, delle comunità e delle filiere italiane. Noi abbiamo un’economia frammentata in ottanta distretti, dobbiamo trovare il modo perché nei nostri territori, le nostre associazioni di categorie, le nostre istituzioni più prestigiose, favoriscano una via italiana all’intelligenza artificiale, altrimenti non sarà più un’opportunita, sarà una minaccia, perché in qualche misura verremo scalzati da piattaforme di tipo statunitense o di tipo cinese che si infiltreranno nel nostro sistema e approfitteranno delle nostre debolezze”. Lo ha detto Andrea Farinet, presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, a margine del 3° Festival del Progresso Sociale, dal titolo “Prosperità e povertà digitale. Come l’intelligenza artificiale può favorire o limitare il progresso sociale?”, svoltosi a Roma presso la Camera dei deputati.