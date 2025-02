Ia, importante scienziato Google è passato a ByteDance

Wu Yonghui guida ricerca fondamentale su intelligenza artificiale

Roma, 18 feb. (askanews) – Un importante scienziato cinese che ha lavorato per 17 anni per Google, ha deciso dui lavorare all’interno di ByteDance, la compagnia che gestisce TikTok. Wu Yonghui dirigerà la ricerca fondamentale sull’intelligenza artificiale (Ia). Lo riferisce oggi il South China Morning Post.

Wu lavora nel dipartimento Seed di ByteDance, avviato dall’azienda con sede a Pechino all’inizio del 2023 dopo che OpenAI’s ChatGPT ha suscitato un vasto interesse nei modelli linguistici di grandi dimensioni e nell’IA generativa. Dal suo laboratorio in California, secondo il giornale, lo scienziato riferisce direttamente al numero uno di ByteDance, Liang Rubo, secondo due fonti a conoscenza della situazione.

Lo scienziato è stato nominato responsabile della ricerca fondamentale nel dipartimento Seed, ha detto una delle fonti.

Wu si è unito a Google nel 2008 come ingegnere software. Tra il 2014 e il 2023, ha fatto parte di Google Brain, il team di ricerca dell’azienda che opera in vari campi, tra cui apprendimento automatico, genomica e comprensione del linguaggio naturale. Nel settembre 2023 è stato promosso a “Google Fellow,” una posizione di alto livello nell’itinerario di ingegneria dell’azienda, equivalente a un vicepresidente per i manager. L’ultimo incarico di Wu a Google è stato quello di vicepresidente della ricerca presso il laboratorio di ricerca IA DeepMind del colosso tecnologico, secondo il suo profilo LinkedIn.

ByteDance, nota soprattutto per la sua piattaforma di video brevi TikTok e la sua controparte cinese Douyin, sta cercando di diventare un leader nel campo dell’Ia. Durante un incontro interno con il personale la scorsa settimana, Liang ha detto che gli obiettivi di IA dell’azienda per quest’anno includono l’esplorazione del “limite superiore dell’intelligenza” e delle “nuove interazioni con le interfacce utente”.