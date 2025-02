Ia, intelligence Sudcorea irritata con DeepSeek per il “kimchi”

Per utenti cinesi, il piatto tipico coreano è…cinese

Roma, 10 feb. (askanews) – Ai coreani toccate tutto, ma non il “kimchi”, il tipico piatto tradizionale coreano, fatto di verdure fermentate con spezie (peperoncino in polvere, scalogno, aglio e zenzero). L’agenzia nazionale d’intelligence NIS ha avvertito contro l’utilizzo di DeepSeek, il modello d’intelligenza artificiale cinese, in ministeri e uffici governativi per i rischi sulla sicurezza dei dati, ma ha puntato il dito anche su come il chatbot descrive il piatto nazionale coreano.

Interpellato, DeepSeek ha risposto a utenti in lingua coreana e inglese che il kimchi è “un piatto che rappresenta la cultura e la storia coreana”. Ma, se la domanda è fatta in cinese, dice che il piatto è “originario della Cina, non della Corea”, definendo il piatto “pao cai”, il nome in mandarino del piatto, indicando un piatto con verdure sottaceto diffuso nel Sichuan.

Al di là delle questioni gastronomiche, il NIS ha dichiarato di aver testato le capacità del chatbot e di aver constatato che raccoglie una quantità “eccessiva” di informazioni personali, informazioni che, secondo l’agenzia, vengono conservate su server esteri.

Secondo il NIS, il chatbot utilizza tutti i dati inseriti per addestrare ulteriormente il suo modello linguistico e condivide le informazioni degli utenti con inserzionisti commerciali e imprese, operando con “pochi vincoli”.

Una delle cose rilevate dal NIS è il fatto che il chatbot fornisce risposte diverse a seconda della lingua della domanda, come per il “kimchi”. Per esempio, DeepSeek afferma agli utenti in lingua coreana che il Dano, una festività tradizionale basata sul calendario lunare coreana è una festività coreana. Invece, agli utenti in lingua cinese viene presentata come una festività cinese.

DeepSeek era già finito sotto scrutinio in Occidente per quella che sembra essere una censura delle domande sensibili riguardanti la Cina, come la soppressione delle proteste di Piazza Tiananmen del 1989 e lo status di Taiwan.

(Foto tratta da Korea.net/ Korean Culture and Information Service)