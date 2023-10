Ia, la sfida cinese: per Baidu Ernie ha superato ChatGPT-4

In Cina è boom di modelli linguistici di grandi dimensioni

Roma, 17 ott. (askanews) – Era stato presentato come la sfida cinese a ChatGPT nello scetticismo generale. Oggi il gigante cinese dei motori di ricerca, Baidu, ha affermato che il suo software d’intelligenza artificiale generativa, Ernie, s’è affinato raggiungendo i livelli di GPT-4, la versione più avanzata del modello linguistico di grandi dimensioni sviluppato da OpenAI.

Il co-fondatore e amministratore delegato dell’azienda Robin Li Yanhong, secondo quanto riferisce South China Morning Post, ha presentato una dimostrazione di Ernie Bot 4 alla conferenza Baidu World 2023 a Pechino. Il miliardario ha mostrato l’abilità del bot nel comprendere domande complesse, generare immagini e gestire l’aritmetica di base.

“Ernie Bot ha completato una serie di aggiornamenti significativi nelle sue capacità di comprensione, suggerimento, ragionamento e memorizzazione”, ha affermato Li. “Le sue capacità – ha aggiunto – non sono affatto inferiori rispetto a GPT-4.”

In Cina è una vera e propria corsa a caccia di ChatGPT, lanciata da OpenAI a novembre 2022. Sono un centinaio i concorrenti presentati quest’anno dalle aziende tecnologiche cinesi, a partire da giganti come Alibaba e Tencent.

ChatGPT – come anche il suo principale concorrente, Bard di Google – non sono ufficialmente disponibili in Cina, quindi i Big Tech cinesi stanno operando in un contesto di sostanziale mancanza di concorrenza da parte degli attori stranieri.

In questo contesto, inoltre, si è mossa anche l’autorità regolatoria dello stato cinese, che ha acceso un faro sull’intelligenza artificiale. Quest’anno Pechino hanno emanato nuove linee guida e regole intese a garantire che i contenuti generati dall’intelligenza artificiale siano in linea con le narrazioni ufficiali.

Una particolare attenzione è dedicata a quei contenuti considerati sensibili, rispetto ai quali si cerca d’imporre una tagliola Quando vengono poste domande su argomenti considerati delicati in Cina, Ernie Bot di Baidu interrompe il dialogo suggerendo altri argomenti di conversazione.

Baidu aveva precedentemente affermato che il suo Ernie Bot 3.5 aveva superato il GPT 3.5 di OpenAI in termini di comprensione quando ha lanciato quella versione a giugno. Oggi ha detto che il suo modello ha persino superato GPT-4 in alcune funzionalità in lingua cinese, ha affermato la società.

Negli ultimi mesi, Baidu ha rinnovato una serie di sue app, tra cui ricerca e mappe, per includere nuove funzionalità che attingono a Ernie Bot.

Baidu ha lanciato per la prima volta i test Ernie Bot a marzo e li ha aperti al grande pubblico dopo aver ottenuto l’approvazione del governo in agosto. Ora ha una base di utenti di 45 milioni e 54mila sviluppatori, ha detto martedì Wang Haifeng, chief technology officer di Baidu.