ia,-raimondo-(fdi):-ddl-mette-uomo-al-centro

“E tutela da rischi”

Roma, 2 lug. (askanews) – “L’IA è una straordinaria opportunità e l’approvazione del Ddl IA da parte della Camera dimostra l’attenzione che il Governo sta dedicando a questo tema. La regolamentazione ha sempre rincorso l’innovazione ma ora siamo molto concentrati su queste tematiche: abbiamo recepito a livello nazionale la normativa europea ma mettendo l’uomo al centro. L’IA processa una grande varietà di dati personali, ci sono potenziali pericoli e possibili conseguenze di attività illecite, ecco perché l’uomo che deve vincere sempre sulla tecnologia, restando al centro ad esempio nell’ambito dei diritto d’autore, della sanità, della giustizia, della PA e della sicurezza. Viviamo in un tempo caratterizzato dalla velocità delle scelte decisionali, di cui si avvantaggiano i nostri principali competitor, USA e Cina, che prendono decisioni con meno vincoli influenzando immediatamente gli equilibri mondiali. Un altro ambito strategico su cui abbiamo deciso di intervenire è quello dei Data Center, sui cui c’è una proposta di legge in discussione in Parlamento. Si pensi che solo in provincia di Milano ce ne sono a decine. La nostra sovranità digitale passa anche dallo sviluppo di queste infrastrutture, insieme al sostegno alle imprese e alla diffusione della cultura digitale, necessaria per sfruttare a pieno il potenziale dell’IA”. Lo ha detto Fabio Raimondo (FdI), Capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.