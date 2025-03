IA, report PostPickr: è utilizzata da 80% social media manager

Maurizio Lotito: sinergia uomo-macchina richiede nuove competenze

Roma, 12 mar. (askanews) – “L’intelligenza artificiale sta ridefinendo sempre più il modo con cui le imprese italiane gestiscono la loro presenza sui social media. Da un’indagine del nostro osservatorio di settore, è emerso che oltre l’80% dei social media manager utilizza regolarmente strumenti AI nella routine lavorativa, come supporto nella fase strategica e creativa, nella generazione di contenuti testuali e multimediali personalizzati, e nella distribuzione cross-platform su più social network contemporaneamente, fino all’ultima fase di analisi dei dati per monitorare e rivedere le strategie”. Lo ha detto Maurizio Lotito, co-founder di PostPickr, azienda specializzata nella gestione software dei social media, commentando il risultato di un report elaborato dall’Osservatorio interno.”Ecco, questa sinergia tra uomo e macchina non sostituirà i professionisti del settore ma richiederà l’acquisizione di nuove competenze nell’utilizzo di questi strumenti, nella capacità di interrogare in maniera sempre più efficace, di valutare criticamente gli output e di applicare strategicamente gli insight ottenuti”, ha concluso.