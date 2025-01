IA, SoftBank a caccia dei fondi per lo Stargate di Trump

Coinvolgerà grandi fondi, ma Musk è scettico sulla riuscita

Roma, 26 gen. (askanews) – Il miliardario giapponese Masayoshi Son, fondatore del gruppo tech e d’investimenti SoftBank, attraverso il suo gruppo SoftBank, intende contattare grandi società di investimento, tra cui Apollo Global Management, per raccogliere fondi da destinare al progetto di intelligenza artificiale Stargate negli Stati uniti proposto dal presidente Donald Trump. Lo scrive oggi il Nikkei.

SoftBank e il creatore di ChatGPT, OpenAI, investiranno ciascuno 19 miliardi di dollari nella società del Progetto Stargate, che mira a costruire data center e le infrastrutture per alimentarli. Questo conferirà a ciascuna delle due aziende circa il 40% delle quote.

Anche la società Usa di software Oracle e l’azienda d’investimento MGX, con sede negli Emirati arabi uniti, avranno partecipazioni, per un impegno complessivo previsto di 45 miliardi di dollari da parte dei partner fondatori.

Il progetto – annunciato martedì alla Casa Bianca da Trump, Masayoshi Son, Sam Altman (CEO di OpenAI) e Larry Ellison (cofondatore di Oracle) – potrebbe portare fino a 500 miliardi di dollari di investimenti legati all’intelligenza artificiale. Una controllata statunitense di SoftBank, SB Energy Global, sarà coinvolta nello sviluppo delle infrastrutture energetiche.

Il miliardario e imprenditore digitale Elon Musk, alleato stretto di Trump, ha espresso scetticismo sulla capacità di questo progetto di attirare i fondi necessari alla sua realizzazione. “SoftBank ha molto meno di 10 miliardi di dollari garantiti. Ne ho conferma diretta”, ha affermato Musk.

Gli investitori esterni saranno cercati per finanziare il resto su base progetto-per-progetto. Apollo Global Management è considerata una candidata, insieme a Brookfield Asset Management, una società canadese forte nel settore delle energie rinnovabili e degli investimenti infrastrutturali. E’ probabile che vengano richiesti a ciascuna decine di miliardi di dollari.

Lo scorso anno, Intel aveva annunciato che Apollo avrebbe guidato un investimento per un nuovo impianto di semiconduttori. La partecipazione di questi attori finanziari potrebbe rafforzare Stargate. SoftBank punta a garantire 100 miliardi di dollari in investimenti iniziali per Stargate, con l’obiettivo di arrivare a 500 miliardi entro i quattro anni del mandato di Trump.