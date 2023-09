IA, Teleperformance lancia un toolkit di assessment della maturità

Per aiutare le aziende a valutare le strategie di successo

Roma, 15 set. (askanews) – Teleperformance, leader globale nei servizi aziendali digitali, ha annunciato oggi di aver lanciato un Artificial Intelligence (AI) Maturity Assessment Toolkit per aiutare le aziende a comprendere le capacità necessarie ad implementare con successo l’Intelligenza Artificiale, contribuendo a trasformare la propria organizzazione per dipendenti, clienti e altri stakeholder chiave.

Il sondaggio gratuito Teleperformance AI Maturity Survey è progettato per aiutare le organizzazioni a comprendere non solo le capacità necessarie per il successo, ma anche le giuste combinazioni di capacità negli ambiti di Data Readiness, strategie operative, infrastrutture, talento e altro ancora.

“Mentre la maggior parte delle più grandi aziende del mondo ha iniziato ad integrare l’intelligenza artificiale nel proprio business, si possono trovare diversi ostacoli come data silos, architetture tecnologiche, disponibilità di talenti e adattabilità organizzativa. La strada da seguire non è sempre chiara, ma coloro che riusciranno a padroneggiarla saranno in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale come un forte elemento di differenziazione”, ha affermato Sidharth Mukherjee, Chief Digital Officer, Teleperformance.

“Le aziende hanno enormi opportunità di trarre vantaggio dall’efficienza operativa, dalla maggiore soddisfazione dei dipendenti e dall’esperienza del cliente quando le strategie, le capacità e la cultura dell’intelligenza artificiale sono ottimizzate per il successo”.

Sviluppato dal team AI Solutions Team di Teleperformance, l’AI Maturity Toolkit valuta le capacità AI di un’organizzazione attraverso sei pilastri chiave che Teleperformance ha identificato come fondamentali per integrare l’AI con grande successo. Ciò include la disponibilità e l’integrazione dei dati, l’infrastruttura tecnologica, il talento e l’esperienza, l’efficacia dell’implementazione, la strategia, la cultura e il miglioramento continuo.

Compilando la survey si riceverà un report di benchmark della posizione della propria azienda rispetto all’AI, che si potrà utilizzare per facilitare il confronto all’interno della propria organizzazione. Teleperformance fornirà inoltre una consulenza con un esperto operativo di Intelligenza Artificiale.

Migliora le prestazioni aziendali con l’AI.

In qualità di leader nei servizi aziendali digitali, Teleperformance sfrutta l’Intelligenza Artificiale per consentire alle organizzazioni di fornire risultati aziendali più semplici, rapidi e sicuri, comprese operazioni di assistenza clienti migliorate e semplificate; servizi di backoffice, compresa la gestione della forza lavoro; tecnologia, finance e supporto amministrativo; IT e risorse umane.