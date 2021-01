Iannicelli chiede l’esonero di Gattuso a De Laurentiis: “Fai presto e salviamo la stagione!”

Il post gara di Napoli-Parma ci ha svelato dei rapporti non più idilliaci tra Gattuso e De Laurentiis. Il tecnico ha esternato tutto il suo disappunto per alcuni comportamenti del patron, colpevole a suo dire di aver contattato altri allenatori. A commentare lo sfogo di Gattuso il giornalista Peppe Iannicelli.

Iannicelli chiede a De Laurentiis l’esonero di Gattuso

Queste le sue parole nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21: “La situazione è insostenibile, quando è mai successo che due volte il presidente dà la fiducia ed è vicino alla squadra per due giorni alla vigilia di sfide abbordabili o di B e Gattuso di fronte alla mobilitazione della società ed al pagamento degli stipendi in anticipo risponde attaccando il presidente dopo una vittoria mediocrissima contro un Parma che è una squadra di B? A De Laurentiis dico: siamo ai titoli di coda, mi dispiace per l’uomo Gattuso, ma fai presto presidente! Fallo adesso che si può salvare la stagione, se aspettiamo febbraio non so se poi saremo in tempo!”

