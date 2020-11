Iannicelli critico verso un azzurro: “Male anche in quei pochi palloni giocabili che ha ricevuto”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21 presente a Fiume, è intervenuto in diretta televisiva sulla nota emittente napoletana e ha commentato la sfida di Europa League tra Rijeka e Napoli. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“In questa partita la differenza l’hanno fatta le giocate dei singoli. Devo dire però che mi è piaciuto molto poco Petagna… L’ho visto lento, impacciato, non è stato all’altezza in quei palloni giocabili che gli sono arrivati. Abbiamo rivisto invece un buon Ghoulam, la speranza è che il terzino algerino possa essere di fatto un nuovo acquisto per Gattuso. Il Napoli sarà impegnato nella lotta per lo scudetto e per l’Europa League. E’ ovvio che tutti gli effettivi dovranno dare il massimo”.

