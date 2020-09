Iannicelli: “Esame farlocco di Pirlo da allenatore, non mi piace un campionato col mercato in corso”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, in occasione di Campania Sport è intervenuto in merito al decorso del nuovo campionato. Mentre le squadre esordiscono, infatti, il mercato è ancora aperto.

Di seguito alcune delle sue parole:

A me non piace un campionato che comincia così, col calciomercato ancora in corso. È un’anomalia da correggere. L’esame farlocca di Pirlo per il patentino da allenatore poteva essere evitato. Si dovrebbe stabilire direttamente che chi vince i Mondiali può allenare in Serie A.