Iannicelli lancia l’allarme: “Non c’è più nulla da aspettare! Il silenzio del Napoli è eloquente”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale21, intervenuto nel consueto salottino post-gara di Canale21, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

Le considerazioni di Iannicelli su Atalanta-Napoli

“Il Napoli ha un organico competitivo per lo scudetto. Se questo organico non funziona, ci sono tante responsabilità. Se devo individuare il climax delle colpe io dico che all’ultimo posto c’è la società, poi il diesse Giuntoli, poi i giocatori e infine l’allenatore. Il Napoli ha fatto tutti i tentativi, e il silenzio stampa è eloquente. Non credo ci sia più nulla da aspettare, si deve cambiare immediatamente. Invocavo questa sostituzione da tempo. Il verdetto non può che essere l’esonero perché se il Napoli non va in Champions League il problema della società è anche economico”.

