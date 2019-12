Iannicelli: “L’avventura di Ancelotti era giunta al capolinea, dopo Genk si era persa la spinta propulsiva”

Peppe Iannicelli, giornalista, è tornato a parlare dell’esonero di Ancelotti, chiarendo che il “malessere” sia iniziato dopo il pareggio contro il Genk in Champions League.

LE PAROLE

“L’avventura di Ancelotti era giunta al capolinea, dopo Genk si era persa quella spinta propulsiva e avevo ragione. Ho ripensato a quelle mie parole. Credevo ci potessero essere margini per ripartire, consideravo Ancelotti l’allenatore adatto per uscire da quella situazione, ma era un mio personalissimo parere. Ora la responsabilità è dei giocatori, che hanno sbagliato come Ancelotti, Giuntoli e De Laurentiis. Adesso, voi che vi siete ammutinati e avete indotto la società ad esonerare l’allenatore, dovete farvi carico della vostre responsabilità.

Spero si riparta dal secondo tempo col Sassuolo“.

