Iannicelli: “Lobotka disastroso e Petagna statico. Sufficienza per Elmas”

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale21 per analizzare la sfida vinta dal Napoli contro il Rijeka in Europa League. Questi ha fatto il punto sulla squadra allenata da Gennaro Gattuso ma si è soffermato, in particolare, sulle prove di Lobotka e Andrea Petagna.

Lobotka-Petagna, l’analisi di Iannicelli

“Lobotka è stato davvero disastroso. Tra i voti, alzo quello di Elmas. Ho visto il ragazzo in conferenza ed era provato per la vicenda Coronavirus. Nonostante tutto, si è fatto trovare pronto e ha messo l’anima in campo. Merita la piena sufficienza.

Petagna mi ha colpito in modo negativo. Ho visto un calciatore statico e senza determinazione. Ha ciccato un pallone d’oro che gli era stato conferito da un compagno e per fortuna è arrivato l’autogol. Un calciatore che mi sta deludendo molto” .

