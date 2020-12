Peppe Iannicelli, noto giornalista di Canale21, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “In Serie A tutte le big vincono con sofferenza, basti vedere a quanto accaduto alla Juventus nel derby contro il Torino. Il Napoli ha ampi margini di miglioramento, ma i calciatori devono crederci. Devono essere convinti. I ragazzi – tuona il giornalista – si devono rendere conto che quest’anno possono fare qualcosa di speciale. Mi voglio sbilanciare, il Napoli può vincere: tutto va in questa direzione. Il campionato non ha padroni, ma il gruppo delle squadre che sono in testa continua a vincere. Il Napoli, per me, è la squadra più favorita di tutte”, chiosa.

Le considerazioni di Peppe Iannicelli a Canale21

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Iannicelli senza freni: “Il Napoli può vincere il campionato, tutto va in questa direzione!” – Le dichiarazioni complete appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento