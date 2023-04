Ianniello e Buscemi ad “Un passo dal cielo”

Ottimo inizio su Raiuno per la settima stagione della fiction girata nel cuore delle Dolomiti bellunesi

BELLUNO – Ottimo inizio su Raiuno per la settima stagione di “Un passo dal cielo” prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. 4 milioni e 656 mila telespettatori, per uno share del 27,2 per cento nella prima puntata della fiction interpretata da Enrico Ianniello (che ne è anche regista assieme a Lazlo Barbo) e da un cast formidabile che annovera tra le sue fila la bravissima Giusy Buscemi (con un ruolo sempre più da protagonista), Gianmarco Pozzoli, Serena Iansiti (straordinaria nella serie del commissario Ricciardi), Rocio Muňoz Morales e le new entry Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

La location non cambia (e come si potrebbe abbandonare tanta meraviglia?) che, come per la precedente stagione, ambienta storie ed indagini nell’incantevole scenario delle Dolomiti bellunesi.

San Vito di Cadore, in primis, circondato dalle cime dell’Antelao, del Pelmo, della Croda Marcora e delle Marmarole Occidentali, dove sono girate gran parte delle scene e, soprattutto, le rive del suo Lago di Mosigo dove è stato allestito il commissariato retto dal Vice Questore aggiunto Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello).

Tra le altre location della serie, vanno menzionate almeno le Cinque Torri, il Faloria, il passo Giau, il passo Falzarego, la Valparola, Auronzo di Cadore e il Lago di Misurina con i loro paesaggi mozzafiato. Luoghi tutti da visitare, scoprire e vivere.

Intanto le indagini continuano giovedì 6 aprile, in prima serata su Raiuno, con l’attesa seconda puntata della serie che ha per titolo “Altezze diverse”.

Renato Rizzardi

